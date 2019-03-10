Начало рабочей недели на Ставрополье будет теплым
А в четверг прогнозируется мокрый снег
Изменить размер текста:
Начало рабочей недели в Ставрополе порадует теплом. По информации синоптиков, 11 и 12 марта в краевой столице столбики термометра поднимутся до отметки в 12 градусов тепла. Осадки не прогнозируются, но будет пасмурно. Ночами похолодает до 6-7 градусов.
Погода изменится уже 13 марта. В этот день пойдет дождь и похолодает до 8 градусов тепла. Ночью и вовсе столбики термометров опустятся до отметки в ноль градусов.
А в среду синоптики обещают уже мокрый снег. В городе похолодает до 4-6 градусов. Заморозков не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»