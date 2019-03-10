2019-03-10T16:44:51+03:00
Общество

Начало рабочей недели на Ставрополье будет теплым

А в четверг прогнозируется мокрый снег
Алена БЕЛЯЕВА
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Начало рабочей недели в Ставрополе порадует теплом. По информации синоптиков, 11 и 12 марта в краевой столице столбики термометра поднимутся до отметки в 12 градусов тепла. Осадки не прогнозируются, но будет пасмурно. Ночами похолодает до 6-7 градусов.

Погода изменится уже 13 марта. В этот день пойдет дождь и похолодает до 8 градусов тепла. Ночью и вовсе столбики термометров опустятся до отметки в ноль градусов.

А в среду синоптики обещают уже мокрый снег. В городе похолодает до 4-6 градусов. Заморозков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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