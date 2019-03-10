Ставропольцев накормили гигантским блином

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-10T17:39:09+03:00

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Жители Ставрополя с размахом отметили Масленицу. Главные праздничные гулянья прошли в двух городских парках - Победы и Центральном. Горожане смогли принять участие в певческих и танцевальных конкурсах, примерить казачьи наряды и попробовать традиционные блины с различными начинками.

Ближе к полудню праздник стартовал и в парке Победы. Здесь испекли гигантский блин, шашлыки из блинов, а провели спортивные соревнования "Молодецкая сила".

В конкурсах поучаствовали и дети. Они раскрашивали блины красками и развешивали их на специальный стенд.

Для гостей выступали ансамбль "Лествица" и еще несколько музыкальных групп.

В конце праздника прошло сожжение чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU