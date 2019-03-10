Ставропольцев накормили гигантским блином
Жители Ставрополя с размахом отметили Масленицу. Главные праздничные гулянья прошли в двух городских парках - Победы и Центральном. Горожане смогли принять участие в певческих и танцевальных конкурсах, примерить казачьи наряды и попробовать традиционные блины с различными начинками.
Ближе к полудню праздник стартовал и в парке Победы. Здесь испекли гигантский блин, шашлыки из блинов, а провели спортивные соревнования "Молодецкая сила".
В конкурсах поучаствовали и дети. Они раскрашивали блины красками и развешивали их на специальный стенд.
Для гостей выступали ансамбль "Лествица" и еще несколько музыкальных групп.
В конце праздника прошло сожжение чучела.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»