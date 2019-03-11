На Ставрополье водитель, 95 раз за год превысивший скорость, устроил ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-11T08:17:58+03:00

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В Труновском районе Ставрополья автоаварию с пострадавшими пассажирками спровоцировал водитель, который за последние 2 года 99 раз нарушал ПДД.

По предварительной версии, вечером 10 марта водитель «Лады Гранта», совершая маневр обгона, не убедился в его безопасности, выехал на встречную и врезался в автомобиль «ВАЗ-21103». Ссадины и ушибы получила 23-летняя пассажирка «Гранты», жительница Изобильного, ей назначено амбулаторное лечение. Ее 18-летняя сестра отделалась незначительными травмами.

За рулем «Гранты» находился 26-летний житель Ставрополя, который, как выяснилось, 99 раз за последние 2 года штрафовался за нарушение ПДД, из которых более 95 штрафов – за превышение скорости.

Злостный лихач получил водительское удостоверение всего 3 года назад. Травм молодой человек в ДТП не получил, у него взята кровь на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU