В Дагестане в частном доме отравилась газом целая семья
В селе Коркмаскала Кумторкалинского района Дагестана люди (предположительно, члены одной семьи) отравились угарным газом. Об этом сообщает Главное управление регионального МЧС России.
ЧП произошло в частном доме.По данным спасательной службы, причиной отравления стали серьезные нарушения правил эксплуатации газовых приборов.
- На место ЧП сразу же прибыли врачи, пожарные и спасатели. Последующего возгорания на месте не было, уточнили в управлении. - Имеются пострадавшие, которые доставлены в больницу Махачкалы.
Идет выяснение причин ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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