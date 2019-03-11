В Дагестане в частном доме отравилась газом целая семья

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-11T09:15:00+03:00

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В селе Коркмаскала Кумторкалинского района Дагестана люди (предположительно, члены одной семьи) отравились угарным газом. Об этом сообщает Главное управление регионального МЧС России.

ЧП произошло в частном доме.По данным спасательной службы, причиной отравления стали серьезные нарушения правил эксплуатации газовых приборов.

- На место ЧП сразу же прибыли врачи, пожарные и спасатели. Последующего возгорания на месте не было, уточнили в управлении. - Имеются пострадавшие, которые доставлены в больницу Махачкалы.

Идет выяснение причин ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU