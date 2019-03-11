На Ставрополье сгорели 10 га полей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-11T10:27:33+03:00

Борьба со стихией попала на видео [видео]

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На Ставрополье недалеко от краевого центра вспыхнули поля. Как передают спасатели ГУ МЧС по СК, 10 марта пожар охватил почти 10 га полей.

К счастью, усилиями нескольких пожарных расчетов дальнейшее распространение огня не допустили. Дома и жители близлежащих районов не пострадали.

Борьба со стихией попала на видео:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/696373" frameborder="0"></iframe> Горят поля на Ставрополье.

Причины возгорания устанавливают специалисты. Скорее всего, аграрии вновь проигнорировали запрет и подожгли прошлогодний сухостой.

ИСТОЧНИК KP.RU