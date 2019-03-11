2019-03-11T10:27:33+03:00
Происшествия

На Ставрополье сгорели 10 га полей

Борьба со стихией попала на видео [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье недалеко от краевого центра вспыхнули поля. Как передают спасатели ГУ МЧС по СК, 10 марта пожар охватил почти 10 га полей.

К счастью, усилиями нескольких пожарных расчетов дальнейшее распространение огня не допустили. Дома и жители близлежащих районов не пострадали.

Борьба со стихией попала на видео:

Горят поля на Ставрополье.

Причины возгорания устанавливают специалисты. Скорее всего, аграрии вновь проигнорировали запрет и подожгли прошлогодний сухостой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отравившихся в детсаду Дагестана детей выписали из больницы
В Кабардино-Балкарии пожилой отец убил сына-наркомана
В Ставрополе водитель сбил коляску с ребенком
В Северной Осетии умерла ветеран войны, освобождавшая Молдавию и Чехословакию
В Дагестане в частном доме отравилась газом целая семья
На Ставрополье водитель, 95 раз за год превысивший скорость, устроил ДТП с пострадавшими
Ставропольцев накормили гигантским блином
Начало рабочей недели на Ставрополье будет теплым
В Дагестане ищут водителя, который сбил полицейского
Ребенок погиб от удара током в Дагестане
В Пятигорске в частном доме сгорел человек
На Ставрополье мошенники украли деньги у 79-летнего пенсионера
В Дагестане подросток угнал машину и сбил троих детей
Полиция выяснит, за что один ставропольский школьник сломал челюсть другому