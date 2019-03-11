На Ставрополье сгорели 10 га полей
Борьба со стихией попала на видео [видео]
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На Ставрополье недалеко от краевого центра вспыхнули поля. Как передают спасатели ГУ МЧС по СК, 10 марта пожар охватил почти 10 га полей.
К счастью, усилиями нескольких пожарных расчетов дальнейшее распространение огня не допустили. Дома и жители близлежащих районов не пострадали.
Борьба со стихией попала на видео:
Горят поля на Ставрополье.
Причины возгорания устанавливают специалисты. Скорее всего, аграрии вновь проигнорировали запрет и подожгли прошлогодний сухостой.
ИСТОЧНИК KP.RU