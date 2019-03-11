В Северной Осетии умерла ветеран войны, освобождавшая Молдавию и Чехословакию
Во Владикавказе скончалась участница Великой Отечественной войны и ветеран труда Мария Цуциева. Ей было 94 года.
Мария Андреевна Цуциева родилась в 1924 года в селе Новоалександровка Донецкой области. В 18 лет девушку зачислили в сабельный эскадрон. На фронте Мария служила медицинской сестрой.
В составе конно-механизированной группы осетинского генерала Иссы Плиева Мария Цуциева воевала недалеко от селения Эльхотово, принимала участие в освобождении Молдавии, Белоруссии и Чехословакии.
Мария Андреевна за фронтовые подвиги награждена орденом Красной звезды, медалями «За Отвагу», «За оборону Владикавказа», «За оборону Кавказа».
ИСТОЧНИК KP.RU
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