В Северной Осетии умерла ветеран войны, освобождавшая Молдавию и Чехословакию

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-11T11:25:44+03:00

Марии Цуциевой было 94 года

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Во Владикавказе скончалась участница Великой Отечественной войны и ветеран труда Мария Цуциева. Ей было 94 года.

Мария Андреевна Цуциева родилась в 1924 года в селе Новоалександровка Донецкой области. В 18 лет девушку зачислили в сабельный эскадрон. На фронте Мария служила медицинской сестрой.

В составе конно-механизированной группы осетинского генерала Иссы Плиева Мария Цуциева воевала недалеко от селения Эльхотово, принимала участие в освобождении Молдавии, Белоруссии и Чехословакии.

Мария Андреевна за фронтовые подвиги награждена орденом Красной звезды, медалями «За Отвагу», «За оборону Владикавказа», «За оборону Кавказа».

ИСТОЧНИК KP.RU