В Ставрополе водитель сбил коляску с ребенком
Против шофера может быть возбуждено уголовное дело
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Днём 9 марта на улице Голенева в Ставрополе произошло ДТП. Один водитель при повороте не уступил дорогу и допустил наезд на коляску, которую катила через дорогу женщина.
- В коляске находился шестимесячный ребёнок. С травмами он был срочно доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.
Жизнь ребенка вне опасности. Сейчас идет выяснение причин ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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