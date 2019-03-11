В Ставрополе водитель сбил коляску с ребенком

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-11T12:24:15+03:00

Против шофера может быть возбуждено уголовное дело

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Днём 9 марта на улице Голенева в Ставрополе произошло ДТП. Один водитель при повороте не уступил дорогу и допустил наезд на коляску, которую катила через дорогу женщина.

- В коляске находился шестимесячный ребёнок. С травмами он был срочно доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Жизнь ребенка вне опасности. Сейчас идет выяснение причин ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU