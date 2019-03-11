2019-03-11T13:15:17+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии пожилой отец убил сына-наркомана

Следователи говорят, что родитель не сумел убедить мужчину побороть зависимость
Евгения СОКОРЕВА
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В Кабардино-Балкарии завели дело на пожилого мужчину, расправившегося с родным сыном. Пенсионер застрелил мужчину. И как говорят в следственных органах республики, причиной убийства стала наркозависимость.

- По версии следствия, между 76-летним жителем города Чегем и его 44-летним сыном произошел конфликт на почве употребления наркотических средств. В ходе ссоры отец произвел в своего сына выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья, причинив ему ранения, от которых он скончался, - уточнили в ведомстве.

Отец во всем признался. По статье "убийство" подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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