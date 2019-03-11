Отравившихся в детсаду Дагестана детей выписали из больницы

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-11T14:07:20+03:00

Больше двадцати воспитанников и двое взрослых поступили к врачам 6 марта

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В Дагестане после массового отравления в детском саду села Советское медики сообщают хорошую новость. Состоянию воспитанников и взрослых ничего не угрожает, в наблюдении медиков те больше не нуждаются.

- Всех выписали из больницы, - рассказали в администрации Магарамкентского района.

Напомним, что 6 марта детсад закрыли из-за срочной госпитализации 24 человек. Всем диагностировали пищевую токсикоинфекцию.

В следственных органах завели дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

ИСТОЧНИК KP.RU