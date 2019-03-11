Отравившихся в детсаду Дагестана детей выписали из больницы
Больше двадцати воспитанников и двое взрослых поступили к врачам 6 марта
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В Дагестане после массового отравления в детском саду села Советское медики сообщают хорошую новость. Состоянию воспитанников и взрослых ничего не угрожает, в наблюдении медиков те больше не нуждаются.
- Всех выписали из больницы, - рассказали в администрации Магарамкентского района.
Напомним, что 6 марта детсад закрыли из-за срочной госпитализации 24 человек. Всем диагностировали пищевую токсикоинфекцию.
В следственных органах завели дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
ИСТОЧНИК KP.RU