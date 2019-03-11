Житель Ингушетии проведет в колонии 18 лет за попытку убить судей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-11T15:14:02+03:00

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11 марта был вынесен приговор жителю Ингушетии Якубу Хашагульгову, который обвинялся в попытке убить силовиков и верховный судей Ингушетии и Северной Осетии.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда, преступник признан виновным и приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, Хашагульгов в ноябре 2008 года вместе с сообщниками занимался продажей оружия, боеприпасов и взрывчатки в Ингушетии. Кроме того, преступник был одним из тех, кто устроил поджог местного кафе, чтобы в нем перестали продавать алкоголь. А в 2012-2013 годах активно готовился к нападению на Верховных судей и полицейских.

Также был вынесен приговор и одному из сообщников Хашагульгова, с которым он похитил деньги, выделенные на строительство частных домов в Ингушетии. Аушева признали виновным в мошенничестве и приговорили к полумиллионному штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU