2019-03-11T16:01:29+03:00
Происшествия

Больше 6,2 млрд рублей "сгорели" из-за пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе

Специалисты подсчитали ущерб от ЧП в октябре 2018 года
Евгения СОКОРЕВА
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Из-за пожара в цехе "Электроцинка" в конце октября прошлого года предприятие потеряло свыше 6,2 млрд рублей.

Как рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" пресс-секретарь завода, вероятнее всего, цифра ущерба будет только расти:

- Окончательное значение предстоит уточнить. Таковы прямые и косвенные экономические потери на момент работы комиссии в 2018 году. Конечно, потери от недополучения прибыли будут расти, - отметила Людмила Тавасиева.

Напомним, что завод расположился в столице Северной Осетии. Пожар вспыхнул 21 октября и захватил больше 4,5 тысяч квадратов. Тушили его аж 12 часов почти 150 спасателей с задействованием пожарного поезда из Кабардино-Балкарии. Тогда во время операции один из пожарных погиб, а двоих увезли в больницу с серьезными ожогами.

Причиной ЧП специалисты назвали поджег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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