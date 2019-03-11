2019-03-11T17:21:13+03:00
Общество

Погорельцам в Дагестане начали передавать первые выплаты

Михаил ЮЖНЫЙ
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Власти Дагестана начали выплаты пострадавшим при пожаре в горном селе Тисси-Ахитли. Об этом сообщили в администрации Цумадинского района.

- Это первые выплаты. Они только начали поступать на личные счета погорельцев, - уточнили в ведомстве. - Некоторые уже получили. Среди них и те люди, кто потерял имущество полностью, и те, кто - частично.

На месте пожара идут работы по прокладке дороги для восстановления домов. В селе Тиси-Ахитли Цумадинского района Дагестана в ночь на 2 марта этого года произошел пожар. Сгорело 17 домов и 14 строений.

Потерявшие полностью имущество в пожаре жители получат по 100 тыс. рублей, частично - по 50 тыс. руб. Кроме того, им будет выплачены единовременных выплаты по 5 тыс. рублей на человека, но не больше 25 тыс. на семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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