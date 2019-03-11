По зарплатам учителя республик Северного Кавказа оказались на дне всероссийского рейтинга
Самые низкие зарплаты в сфере образования получают учителя на Северном Кавказе. В рейтинге из 85 позиций последние три заняли Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Чечня:
Конец списка рейтинга регионов по зарплатам в сфере образования – 2019 от Ria.ruФото: Евгения СОКОРЕВА
В Дагестане дела ненамного лучше (81 место), как и в Северной Осетии (77 место) с КБР (76 место).
- Оценка произведена на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года и распределению заработной платы сотрудников, занятых на постоянной основе, - отмечают составители рейтинга "РИА Новости". - Рассмотрены зарплаты работников всех видов образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее...), а также всех форм собственности образовательных учреждений (частная, федеральная, муниципальная...). Использованная статистика включает зарплаты педагогического состава и других сотрудников крупных и средних образовательных учреждений. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога
Ставрополье, кстати, заняло 60 место с 2,8% педагогов, которые получают в месяц свыше 50 тысяч рублей. А в лидерах - Москва, где почти 60% учителей зарабатывают больше 50 тысяч, Чукотский автономный округ (49,9%) и Ямало-Hенецкий автономный округ (45%).
ИСТОЧНИК KP.RU