2019-03-11T18:06:45+03:00
Экономика

По зарплатам учителя республик Северного Кавказа оказались на дне всероссийского рейтинга

Там меньше 1% педагогов получают 50 тысяч в месяц [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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Самые низкие зарплаты в сфере образования получают учителя на Северном Кавказе. В рейтинге из 85 позиций последние три заняли Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Чечня:

Конец списка рейтинга регионов по зарплатам в сфере образования – 2019 от Ria.ru Фото: Евгения СОКОРЕВА

Конец списка рейтинга регионов по зарплатам в сфере образования – 2019 от Ria.ruФото: Евгения СОКОРЕВА

В Дагестане дела ненамного лучше (81 место), как и в Северной Осетии (77 место) с КБР (76 место).

- Оценка произведена на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года и распределению заработной платы сотрудников, занятых на постоянной основе, - отмечают составители рейтинга "РИА Новости". - Рассмотрены зарплаты работников всех видов образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее...), а также всех форм собственности образовательных учреждений (частная, федеральная, муниципальная...). Использованная статистика включает зарплаты педагогического состава и других сотрудников крупных и средних образовательных учреждений. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога

Ставрополье, кстати, заняло 60 место с 2,8% педагогов, которые получают в месяц свыше 50 тысяч рублей. А в лидерах - Москва, где почти 60% учителей зарабатывают больше 50 тысяч, Чукотский автономный округ (49,9%) и Ямало-Hенецкий автономный округ (45%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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