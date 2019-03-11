2019-03-11T18:21:07+03:00
Происшествия

На Ставрополье посади мать-садистку, которая месяцами измывалась над сыном

Женщина морила голодом и била ребенка
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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Жительницу ставропольского села Обильное посадили за издевательства над родным сыном. Малолетнего ребенка женщина морила голодом, била, содержала в ужаснейших антисанитарных условиях, не лечила и не воспитывала.

- Мать часто оставляла сына одного на длительное время. А когда в 2017 году она пьяная ударила лежащего ребенка тупым предметом по голове, то даже не обратила внимание, что ребенку плохо и ему срочно требуется помощь медиков. Была реальная угроза для жизни малыша, - добавляют в пресс-службе суда Георгиевска.

Отмечается, что при рождении нерадивая мать не удосужилась даже документы оформить на ребенка.

И теперь за жестокость по отношению к родному сыну матери-садистке придется отсидеть в колонии общего режима 5 лет и 1 месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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