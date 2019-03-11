В Дагестане угонщики починили убитые "Жигули", чтобы их выкрасть

СЕГОДНЯ 19:37 2019-03-11T19:39:10+03:00

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В Махачкале двое парней 22 и 25-ти лет угнали " ВАЗ-2107". Машина была не на ходу и ждала серьезного ремонта, стоя на обочине. Но приятелей это не остановило. Чтобы выкрасть убитые "Жигули", они авто отремонтировали.

О любопытном случае "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в МВД Дагестана. Как заявили в ведомстве, "вдохновленные весенним потеплением", те решили срочно посмотреть Астрахань, но денег на поездку не оказалось ни у одного, ни у другого. Вот и решили во что бы то ни стало угнать легковушку и продать.

- Увидев ее неисправность, они сняли аккумулятор со стоящего рядом автомобиля и все же угнали машину, но прежде им пришлось ее починить. Подъехав к станции техобслуживания, любители экстремального отдыха затем продали авто за 5 тысяч рублей и на вырученные деньги уехали в Астрахань, - добавили полицейские.

Угонщики дали признательные показания. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

Задержали преступников уже на следующий день. Парни во всем сознались. На обоих завели уголовное дело по статье "Кража", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанные ранее привлекались к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU