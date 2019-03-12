2019-03-12T08:23:36+03:00
Происшествия

На Ставрополье утонули два пенсионера

Михаил ЮЖНЫЙ
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Трагичными оказались праздничные выходные для жителей Ставропольского края, тела, чьих пожилых родственников, дважды извлекали из воды спасатели.

Первое происшествие случилось в районе села Воздвиженское Апанасенковского района.

Рыбачившие на реке Калаус мужчины обнаружили неизвестный объект, плавающий на поверхности воды. Подобравшись ближе, рыбаки увидели тело ранее пропавшего 81-летнего жителя села Воздвиженское и сообщили об этом спасателям ПАСС СК, которые вытащили тело.

На следующий день, 9 марта, в другой части Ставрополья – в селе Правокумское Левокумского района – еще одну страшную находку пришлось достать спасателям ПАСС СК из воды. Дети заметили на воде плавающее лицом вниз тело человека. Напуганные увиденным ребята кинулись к родителям, которые сообщили об этой трагедии экстренным службам по номеру «112». Выяснилось, что это тело пропавшей еще 12 февраля 80-летней женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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