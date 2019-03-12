2019-03-12T09:21:38+03:00
Общество

Ставрополье увеличит расходы на пациентов с редкими заболеваниями до 350 млн рублей

Михаил ЮЖНЫЙ
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Власти Ставрополья значительно увеличат расходы на 2019 год из бюджета края на лекарства для пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая

- На эти цели будет выделено порядка 350 млн рублей из бюджета края. Хотя в 2014 выделялось всего 14, - сказала замминистра. - Сейчас в краевой регистр людей, страдающих редкими заболеваниями, включено 230 человек. Около 170 человек нуждаются в получении специфических препаратов, 80% из них - маленькие дети.

Препараты стоят от 50 тысяч до 800 тысяч рублей за одну упаковку, при этом годовая потребность в лекарствах сохраняется очень высокая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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