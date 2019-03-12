Ставрополье увеличит расходы на пациентов с редкими заболеваниями до 350 млн рублей
Власти Ставрополья значительно увеличат расходы на 2019 год из бюджета края на лекарства для пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая
- На эти цели будет выделено порядка 350 млн рублей из бюджета края. Хотя в 2014 выделялось всего 14, - сказала замминистра. - Сейчас в краевой регистр людей, страдающих редкими заболеваниями, включено 230 человек. Около 170 человек нуждаются в получении специфических препаратов, 80% из них - маленькие дети.
Препараты стоят от 50 тысяч до 800 тысяч рублей за одну упаковку, при этом годовая потребность в лекарствах сохраняется очень высокая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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