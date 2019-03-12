2019-03-12T10:24:41+03:00
Происшествия

Ставрополец с ножом устроил резню в пивном баре, ранив трех женщин

Пострадавших спасала смекалка
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
Изменить размер текста:

Житель Ставрополья устроил в одном из пивных баров Ессентуков кровавую резню. Перед закрытием заведения мужчину попросили удалиться. В ответ тот устроил скандал и, схватив пивной бокал, расшиб им голову продавца. За девушку вступились две посетительницы. Тогда 40-летний мужчина достал спрятанный в кармане нож.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого СКР, угрожая расправой, он успел ранить всех трех женщин. Выжить пострадавшим помогла смекалка - девушки догадались выманить дебошира за порог.

- Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку потерпевшим удалось выманить его на улицу и закрыть за ним дверь, - добавляют в ведомстве. - По уголовному делу осмотрено место происшествие, с которого изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

На подозреваемого завели дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений". Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетии зарегистрировали самую низкую смертность в России
Ставрополье увеличит расходы на пациентов с редкими заболеваниями до 350 млн рублей
На Ставрополье утонули два пенсионера
В Дагестане угонщики починили убитые "Жигули", чтобы их выкрасть
На Ставрополье посади мать-садистку, которая месяцами измывалась над сыном
По зарплатам учителя республик Северного Кавказа оказались на дне всероссийского рейтинга
Погорельцам в Дагестане начали передавать первые выплаты
Больше 6,2 млрд рублей "сгорели" из-за пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе
Житель Ингушетии проведет в колонии 18 лет за попытку убить судей
Отравившихся в детсаду Дагестана детей выписали из больницы
В Кабардино-Балкарии пожилой отец убил сына-наркомана
В Ставрополе водитель сбил коляску с ребенком
В Северной Осетии умерла ветеран войны, освобождавшая Молдавию и Чехословакию
На Ставрополье сгорели 10 га полей
В Дагестане в частном доме отравилась газом целая семья
На Ставрополье водитель, 95 раз за год превысивший скорость, устроил ДТП с пострадавшими
Ставропольцев накормили гигантским блином
Начало рабочей недели на Ставрополье будет теплым
В Дагестане ищут водителя, который сбил полицейского
Ребенок погиб от удара током в Дагестане
В Пятигорске в частном доме сгорел человек
На Ставрополье мошенники украли деньги у 79-летнего пенсионера
В Дагестане подросток угнал машину и сбил троих детей
Полиция выяснит, за что один ставропольский школьник сломал челюсть другому