Ставрополец с ножом устроил резню в пивном баре, ранив трех женщин

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-12T10:24:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ставрополья устроил в одном из пивных баров Ессентуков кровавую резню. Перед закрытием заведения мужчину попросили удалиться. В ответ тот устроил скандал и, схватив пивной бокал, расшиб им голову продавца. За девушку вступились две посетительницы. Тогда 40-летний мужчина достал спрятанный в кармане нож.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого СКР, угрожая расправой, он успел ранить всех трех женщин. Выжить пострадавшим помогла смекалка - девушки догадались выманить дебошира за порог.

- Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку потерпевшим удалось выманить его на улицу и закрыть за ним дверь, - добавляют в ведомстве. - По уголовному делу осмотрено место происшествие, с которого изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

На подозреваемого завели дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений". Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU