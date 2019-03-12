Ставрополец с ножом устроил резню в пивном баре, ранив трех женщин
Житель Ставрополья устроил в одном из пивных баров Ессентуков кровавую резню. Перед закрытием заведения мужчину попросили удалиться. В ответ тот устроил скандал и, схватив пивной бокал, расшиб им голову продавца. За девушку вступились две посетительницы. Тогда 40-летний мужчина достал спрятанный в кармане нож.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого СКР, угрожая расправой, он успел ранить всех трех женщин. Выжить пострадавшим помогла смекалка - девушки догадались выманить дебошира за порог.
- Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку потерпевшим удалось выманить его на улицу и закрыть за ним дверь, - добавляют в ведомстве. - По уголовному делу осмотрено место происшествие, с которого изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.
На подозреваемого завели дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений". Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU