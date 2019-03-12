2019-03-12T11:01:07+03:00
Общество

В Ингушетии зарегистрировали самую низкую смертность в России

В республике умерли три человека на 1 тысячу населения
Евгения СОКОРЕВА
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Аналитики Росстата заявляют, что по последним подсчетам меньше всего в России умирают в республиках Северного Кавказа. Причем, в Ингушетии зарегистрировали самый низкий уровень смертности с показателем 3 умерших человека на тысячу населения.

Крайне низкая смертность сложилась еще в Чечне с показателем 4,2 и в Дагестане (4,8) с Кабардино-Балкарией (7,8).

Кроме регионов СКФО в список субъектов с низким уровнем смертности вошли Якутия (7,8) и Тюменская область (7,9). Обратная ситуация по России - в Псковской и Тверской областях (по 16,8 чел на тысячу населения).

Специалисты объясняют это старением населения в отдельных регионах. Там где больше молодежи, логично, что смертность ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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