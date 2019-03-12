Энергетики Северного Кавказа призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-12T11:33:06+03:00

Из-за неосторожного обращения с огнем уже зафиксированы случаи возгорания электросетевых объектов в регионе.

В регионе из-за неосторожного обращения с огнем и халатного поведения уже зафиксированы случаи возгорания электросетевых объектов

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В связи с наступлением весенне-летнего периода для предотвращения несчастных случаев и пожаров на энергетических объектах, в том числе в охранных зонах ЛЭП, энергетики МРСК Северного Кавказа (входит в ГК «Россети») напоминают жителям региона о действиях, которые помогут избежать чрезвычайных ситуаций:

- выезжая на отдых, будьте бдительны, осторожны и строго соблюдайте правила пожарной безопасности, особенно находясь в охранных зонах линий электропередачи, рядом с объектами энергетики;

- не допускайте складирования в охранных зонах строительных материалов, срубленных веток и деревьев, стогов сена, штабелей горючих материалов и пр.;

- не разводите костров, не бросайте горящие спички и окурки, не допускайте сжигания сухостоя, вырубленных деревьев и кустарников.

- Поджигая сухую траву, вы не только наносите ощутимый вред экологии, здоровью людей, но создаете потенциальную угрозу для стабильного электроснабжения населенных пунктов, - напоминают специалисты МРСК Северного Кавказа. - Сухостой загорается легко, а фронт огня даже при незначительном ветре распространяется очень быстро. Строго запрещается бросать на линии электропередачи любые посторонние предметы.

Недопустимо сжигать мусор около ЛЭП или электрической подстанции. - Если вы оказались вблизи очага пожара и нет возможности своими силами справиться с его локализацией, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей, - призывают энергетики. - Сообщите о месте, размерах и характере пожара диспетчеру местной пожарной охраны (или в службу спасения по телефону 001) и диспетчеру районных электросетей (РЭС).

Обязательно позвоните на «горячую линию» ПАО «МРСК Северного Кавказа» по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный) - операторы контакт-центра работают в круглосуточном режиме.

Убедительно просим вас во избежание несчастных случаев провести профилактические беседы по электробезопасности с детьми и подростками, которые в теплое время года все больше времени будут проводить на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU