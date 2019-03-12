2019-03-12T11:51:33+03:00
Происшествия

На Ставрополье преступник осквернил два храма

Мужчина обокрал церкви, позарившись за пожертвования верующих
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Преступник обнёс два собора на территории Ставрополя и КазинкиПреступник обнёс два собора на территории Ставрополя и КазинкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Ставрополье 21-летний парень стал фигурантом уголовного дела за кражу ценностей из двух церквей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по краю.

В полицию обратились служители храма в селе Казинка. Они сообщили, что преступник пролез в окно и позарился на ящик для пожертвований. Выкрав все деньги, которые верующие добровольно отдали на благо храма и церкви, он скрылся в неизвестном направлении.

Полиция начала поиски и вскоре задержала подозреваемого. Оказалось, что это не первое его преступление. Раньше тем же способом он успел обнести один из храмов в Ставрополе.

Мужчине грозит до 5 лет колонии за кражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24