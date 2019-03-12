2019-03-12T12:19:29+03:00
Происшествия

На Ставрополье девушка попала под следствие за финансирование ИГ*

Жительнице Михайловска грозит от 5 до 15 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье девушка попала под уголовное дело за финансирование терроризма. Следователи СКР подозревают, что она отправляла деньги членам международной террористической организации «Исламское государство»*.

Уголовное дело возбудили по данным управления ФСБ. Силовики выяснили, что в феврале жительница Михайловска перевела со своей карточки значительную сумму на специально открытый счёт. Деньги с него направляются на поддержку преступной деятельности ИГ*.

— Против 27-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Подозреваемой грозит от 5 до 15 лет колонии. Расследование продолжается.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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