На Ставрополье девушка попала под следствие за финансирование ИГ*
На Ставрополье девушка попала под уголовное дело за финансирование терроризма. Следователи СКР подозревают, что она отправляла деньги членам международной террористической организации «Исламское государство»*.
Уголовное дело возбудили по данным управления ФСБ. Силовики выяснили, что в феврале жительница Михайловска перевела со своей карточки значительную сумму на специально открытый счёт. Деньги с него направляются на поддержку преступной деятельности ИГ*.
— Против 27-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
Подозреваемой грозит от 5 до 15 лет колонии. Расследование продолжается.
*ИГ, «Исламское государство» — запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация.
ИСТОЧНИК KP.RU
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