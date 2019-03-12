Скончался гражданин Азербайджана, попавший в ДТП с грузовиком на Ставрополье

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-12T13:28:00+03:00

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Скончался пассажир минивэна из Азербайджана, пострадавший в ДТП на Ставрополье на прошлой неделе. Таким образом, общее число жертв увеличилось до семи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Мужчина находился в коме. Он скончался в больнице, так и не придя в сознание. Двое пострадавших были выписаны из больницы. Сейчас в больнице находится один пострадавший. Он в крайне тяжелом состоянии, врачи все время борются за его жизнь.

Напомним, утром 6 марта неподалеку от Невинномысска водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Вито", направлявшимся из Азербайджана в Москву.

По предварительной версии, столь крупное ДТП произошло из-за того, что усталый водитель грузовика заснул за рулем. В результате аварии погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы в ближайшую больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU