На Ставрополье за взятку в 1 млн экономист покрывала хищения в школе
В Предгорном районе Ставропольского края на взяточничестве поймали старшего экономиста отдела планирования муниципального казенного учреждения "Центра обслуживания образовательных учреждений Предгорного муниципального района Ставропольского края".
Как рассказали в СКР региона, за 1 млн рублей сотрудница взялась покрывать нечистого на руку школьного бухгалтера.
- В 2016 году за взятку в размере свыше 1 миллиона рублей подозреваемая должна была скрыть факты хищения денег главбухом со счета школы, а также информировать ее о возможных проверках со стороны контролирующих органов, - отметили в ведомстве.
Отмечается, что уголовное дело по статье "получение взятки" возбуждено по материалам ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU