На Ставрополье за взятку в 1 млн экономист покрывала хищения в школе

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-12T14:36:53+03:00

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В Предгорном районе Ставропольского края на взяточничестве поймали старшего экономиста отдела планирования муниципального казенного учреждения "Центра обслуживания образовательных учреждений Предгорного муниципального района Ставропольского края".

Как рассказали в СКР региона, за 1 млн рублей сотрудница взялась покрывать нечистого на руку школьного бухгалтера.

- В 2016 году за взятку в размере свыше 1 миллиона рублей подозреваемая должна была скрыть факты хищения денег главбухом со счета школы, а также информировать ее о возможных проверках со стороны контролирующих органов, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело по статье "получение взятки" возбуждено по материалам ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU