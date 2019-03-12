В Ставрополе спасли замерзавшую на улице пожилую пару

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-12T15:40:45+03:00

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В понедельник к спасателям за помощью обратилась замерзавшая на улице пожилая супружеская пара. 72-летняя пенсионерка рассказала, что в силу своего возраста ее муж нуждается в постоянном присмотре, и потому не выходит самостоятельно на улицу.

Но в этот раз мужчина быстро ушел на улице. Жена кинулась его догонять. И, впопыхах схватив ключи от входной двери, она позабыла, что в замочной скважине с другой стороны вставлен другой комплект ключей.

Поэтому по возвращению домой они уже не смогли попасть домой.

- Прибыв на место происшествия мы увидели, что пенсионеры сидят на лавочке у подъезда. При помощи слесарного инструмента мы аккуратно вскрыли дверной замок и пропустили замерзших пенсионеров домой, - рассказал спасатель ПАСС СК города Ставрополя Владимир Поздняков.

Убедившись, что замок может нормально работать, бригада спасателей вернулась в казармы своего подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU