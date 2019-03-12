Ставрополь снова засыпет снегом
Несколько дней жители Ставрополя наслаждались теплой весенней погодой. Но вскоре в городе опять похолодает. По информации синоптиков, 13 марта в краевом центре столбики термометров поднимутся лишь до отметки в шесть градусов выше ноля.
Кроме того, в течение суток дожди будут сменяться мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 4-6 метров в секунду.
В четверг, 14 марта, будет также прохладно, но уже без осадков. Восточный ветер усилится до 13 метров в секунду. Ночи ожидаются довольно промозглыми - коло ноля градусов.
Тепло вернется в Ставрополь лишь к субботе. В это день температура воздуха прогреется до 11 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»