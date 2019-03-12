2019-03-12T16:10:27+03:00
Общество

Ставрополь снова засыпет снегом

Теплые весенние дни сменятся непогодой
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несколько дней жители Ставрополя наслаждались теплой весенней погодой. Но вскоре в городе опять похолодает. По информации синоптиков, 13 марта в краевом центре столбики термометров поднимутся лишь до отметки в шесть градусов выше ноля.

Кроме того, в течение суток дожди будут сменяться мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 4-6 метров в секунду.

В четверг, 14 марта, будет также прохладно, но уже без осадков. Восточный ветер усилится до 13 метров в секунду. Ночи ожидаются довольно промозглыми - коло ноля градусов.

Тепло вернется в Ставрополь лишь к субботе. В это день температура воздуха прогреется до 11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24