Ставрополь снова засыпет снегом

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-12T16:10:27+03:00

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Несколько дней жители Ставрополя наслаждались теплой весенней погодой. Но вскоре в городе опять похолодает. По информации синоптиков, 13 марта в краевом центре столбики термометров поднимутся лишь до отметки в шесть градусов выше ноля.

Кроме того, в течение суток дожди будут сменяться мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 4-6 метров в секунду.

В четверг, 14 марта, будет также прохладно, но уже без осадков. Восточный ветер усилится до 13 метров в секунду. Ночи ожидаются довольно промозглыми - коло ноля градусов.

Тепло вернется в Ставрополь лишь к субботе. В это день температура воздуха прогреется до 11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU