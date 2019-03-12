В Дагестане по подозрению в убийстве ребенка задержали мать

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-12T17:21:51+03:00

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В Дагестане еще 29 января в оросительном канале около поселка Загородный полицейские нашли тело 2-месячного ребенка. Начались поиски его матери. И вот только 11 марта, как передают в МВД республики, ее удалось найти. Женщину подозревают в убийстве.

- В настоящее время следствие вышло с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы, - добавляют в ведомстве.

Напомним, что после обнаружения бездыханного тела малыша в тот же день силовики обратились к жителям Дагестана с просьбой найти его родителей и помочь установить личность младенца и его матери. На тот момент погибшего обозначили 3-месячным ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU