Сенатора Арашукова отстранили от должности

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-12T18:15:15+03:00

Изменить размер текста: A A

12 марта Басманный суд Москвы вынес постановление временно отстранить сенатора Рауфа Арашукова от должности. На данный момент, это решение уже поступило в Совет Федерации.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда еще утром 30 января. Политика обвиняют в убийствах, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля.

В тот же день силовики пришли и за отцом Рауфа - Раулем Арашуковым. Он обвиняется в организации ОПГ и хищении природного газа на сумму более 30 млрд рублей. Сейчас они находятся в Лефортово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенатор Арашуков требует горячую воду и нового соседа по камере

Задержанному доставили передачку с воли, но он так и не встретился с адвокатами (подробности).

Генерал Матовников докладывал Путину по Арашуковым незадолго до ареста

Всё расследование по резонансным преступлениям и хищениям было строго засекречено (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Сенатор Арашуков начал есть баланду в СИЗО, не дождавшись передачки

До этого арестованный парламентарий брезговал тюремной едой и жаловался на «плохую камеру» (подробности).

Адвокат Рауфа Арашукова: «Сенатор отлично владеет русским языком и не просил переводчика»

Анна Ставицкая написала, что ее клиент не обижается на Канделаки и Баскова, которые от него отвернулись (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU