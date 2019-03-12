2019-03-12T18:15:15+03:00
Происшествия

Сенатора Арашукова отстранили от должности

Суд вынес постановление 12 марта
Алена БЕЛЯЕВА
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12 марта Басманный суд Москвы вынес постановление временно отстранить сенатора Рауфа Арашукова от должности. На данный момент, это решение уже поступило в Совет Федерации.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда еще утром 30 января. Политика обвиняют в убийствах, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля.

В тот же день силовики пришли и за отцом Рауфа - Раулем Арашуковым. Он обвиняется в организации ОПГ и хищении природного газа на сумму более 30 млрд рублей. Сейчас они находятся в Лефортово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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