2019-03-12T19:49:36+03:00
Общество

Молодые семьи на Ставрополье будут получать больше

В крае увеличат социальные выплаты
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье молодые семьи будут получать повышенные социальные выплаты. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого правительства, соответствующие изменения уже внесены.

Из краевого бюджета поступит дополнительная сумма в размере 55,7 миллиона рублей, которая пойдет на выплаты участникам программы "Молодая семья".

В целом на программу в наступившем году выделен 241 миллион рублей. Половина из этой суммы позволит позволит обеспечить соцвыплатами 138 молодых семей. Оставшаяся часть, а именно 120 миллионов рублей, на выплату 150 семьям, чей возраст в прошлом году не превысил 39 лет.

Благодаря финансовой поддержке, почти триста семей смогут отпраздновать новоселье в нынешнем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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