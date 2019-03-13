2019-03-13T08:29:40+03:00
Происшествия

В Ставрополе автомобилист сбил женщину и скрылся

Ведется его розыск
Михаил ЮЖНЫЙ
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ДТП случилось вечером 12 марта в районе дома № 2«по улице Буйнакского города Ставрополя.

По предварительным данным, сразу после аварии автомобилист скрылся в неизвестном направлении. А пострадавшую увезли в реанимацию, она потеряла много крови.Медики ведут борьбу за жизнь женщины.

Дополнительные обстоятельства инцидента в настоящий момент уточняются. Идет поиск сбившего женщину автомобилиста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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