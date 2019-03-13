В Ставрополе автомобилист сбил женщину и скрылся
Ведется его розыск
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ДТП случилось вечером 12 марта в районе дома № 2«по улице Буйнакского города Ставрополя.
По предварительным данным, сразу после аварии автомобилист скрылся в неизвестном направлении. А пострадавшую увезли в реанимацию, она потеряла много крови.Медики ведут борьбу за жизнь женщины.
Дополнительные обстоятельства инцидента в настоящий момент уточняются. Идет поиск сбившего женщину автомобилиста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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