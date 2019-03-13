В Нефтекумске водитель напал на остановивших его сотрудников ГИБДД
На Ставрополье водителя BMW сотрудники ГИБДД остановили во время рейдового мероприятия, но вместо того, чтобы предъявить права, мужчина начал их качать.
Как пояснили в региональном управлении ГИБДД по Нефтекумскому району, автомобилист вёл себя неадекватно, толкал инспектора и пытался начать ссору. А затем, сев в иномарку, он попытался скрыться от экипажа ДПС. Началась погоня.
Через несколько минут погони нарушителя всё же удалось остановить, но он учинил драку и нанёс травмы сотруднику. Дебошира в наручниках срочно доставили в отдел полиции.
Оказалось, что 31-летний местный житель был трезв. Его поведение охарактеризовали как неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Водителю назначили двухдневный арест. Также собранные материалы могут стать основой уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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