2019-03-13T09:16:19+03:00
Происшествия

В Нефтекумске водитель напал на остановивших его сотрудников ГИБДД

Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье водителя BMW сотрудники ГИБДД остановили во время рейдового мероприятия, но вместо того, чтобы предъявить права, мужчина начал их качать.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД по Нефтекумскому району, автомобилист вёл себя неадекватно, толкал инспектора и пытался начать ссору. А затем, сев в иномарку, он попытался скрыться от экипажа ДПС. Началась погоня.

Через несколько минут погони нарушителя всё же удалось остановить, но он учинил драку и нанёс травмы сотруднику. Дебошира в наручниках срочно доставили в отдел полиции.

Оказалось, что 31-летний местный житель был трезв. Его поведение охарактеризовали как неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Водителю назначили двухдневный арест. Также собранные материалы могут стать основой уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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