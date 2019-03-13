2019-03-13T10:28:29+03:00
Происшествия

В Ставрополе 83-летний пенсионер раскусил телефонного афериста

Мошенник представился полицейским и предложил перевести ему полмиллиона
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пожилой житель Ставрополя не попался на удочку мошенника и заявил на него в полицию.

В отделении 83-летний мужчина рассказал, что с неизвестного номера поступил звонок. Представившийся полицейским абонент сообщил о ДТП по вине зятя пенсионера. Для решения проблемы с привлечением родственника к уголовной ответственности старику предложили перевести 500 тысяч рублей. Но обмануть себя ставрополец не позволил.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "покушение на мошенничество". Ведется следствие, - отметили в МВД по Ставропольскому краю.

Полицейские напоминают, что нельзя верить всему, что говорят неизвестные по телефону. Особенно это касается разговоров о переводе денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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