Лихач сбил троих людей на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-13T10:45:40+03:00

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12 марта около семи часов вечера лихач за рулем "Киа Рио" сбил троих пешеходов. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, мужчина ехал в сторону Минвод и на территории села Подкумок на неосвещенном участке трассы, где максимальная скорость движения 50 километров в час врезался в группу людей, которые переходили дорогу.

В результате аварии 44-летняя женщина, 44-летний и 53-летний мужчины попали в местную больницу с многочисленными травмами и переломами.

59-летний владелец иномарки в момент ДТП был трезв. За последние пару лет правил он не нарушал.

ИСТОЧНИК KP.RU