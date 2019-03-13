2019-03-13T11:08:26+03:00
Общество

Кадыров: в Чечне заканчивают строительство самой большой мечети в Европе

Чеченский лидер приехал в Шали и оценил труды архитекторов [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсети героя публикацииФото: соцсети героя публикацииФото: Евгения СОКОРЕВА
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Рамзан Кадыров приехал в Шали (Чечня) посмотреть на строительство, по его замечанию, "самой большой мечети в Европе". У себя в соцсетях глава республики рассказал, что мечеть вместит 20 тысяч человек и уже в скором времени завершит архитектурный ансамбль как продолжение комплекса "Шали-Сити".

Глава Чеченской республики готовится к открытию в регионе самой большой мечети в Европе.

- Мечеть станет настоящей жемчужиной России и мира, - уверен Кадыров. - Около 300 специалистов занимаются внутренней и внешней отделкой, благоустройством прилегающей территории. В мае состоится открытие.

По замечанию чеченского лидера, там же в Шали строится седьмая школа хафизов, рассчитанная на 100 человек. А в поселке Ойсхар Гудермесского района возводят мечеть на 5 тысяч верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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