Кадыров: в Чечне заканчивают строительство самой большой мечети в Европе
Рамзан Кадыров приехал в Шали (Чечня) посмотреть на строительство, по его замечанию, "самой большой мечети в Европе". У себя в соцсетях глава республики рассказал, что мечеть вместит 20 тысяч человек и уже в скором времени завершит архитектурный ансамбль как продолжение комплекса "Шали-Сити".
Глава Чеченской республики готовится к открытию в регионе самой большой мечети в Европе.
- Мечеть станет настоящей жемчужиной России и мира, - уверен Кадыров. - Около 300 специалистов занимаются внутренней и внешней отделкой, благоустройством прилегающей территории. В мае состоится открытие.
По замечанию чеченского лидера, там же в Шали строится седьмая школа хафизов, рассчитанная на 100 человек. А в поселке Ойсхар Гудермесского района возводят мечеть на 5 тысяч верующих.
ИСТОЧНИК KP.RU