2019-03-13T12:04:53+03:00
Общество

В Росгвардии СКФО сменилось руководство

Новым командующим назначили генерал-лейтенанта Игоря Гетманова
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Игорь Алексеевич ГетмановФото: Игорь Алексеевич Гетманов
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В Пятигорске 12 марта представили нового командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенанта Игоря Гетманова.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, торжественная церемония прошла с участием полпреда президента в СКФО Александра Матовникова, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, главы Пятигорска Андрея Скрипника и представителей руководства силовиков региона.

- Выражаю уверенность в том, что в новой должности вы проявите самые лучшие свои профессиональные качества, - приводит обращение Александра Матовникова пресс-секретарь Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Ранее высокую должность занимал генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин. Назначенный на его место Игорь Гетманов родом из Новочеркасска, награжден медалями "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и 11-ю ведомственными медалями.

Отметим, что в состав Росгвардии СКФО входит Объединенная группировка войск на Северном Кавказе, отвечающая за борьбу с терроризмом и обеспечение правопорядка в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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