На Ставрополье инвесторам разрешили не платить налоги 5 лет

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-13T13:02:43+03:00

Это касается бизнесменов с проектами на 300 млн рублей и выше

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В Ставропольском крае для развития бизнеса крупным инвесторам разрешили не платить налоги до 5 лет.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального Минсельхоза, льготы дадут на имущество всем, кто решит воплотить проект за 300 млн рублей и выше "на срок фактической окупаемости проекта в пределах расчетного срока".

- Срок составляет не более пяти лет с момента, когда имущество было принято к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, - отмечает заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.

Таким образом предпринимателям оказывалась поддержка с 2014 по 2018 год. В программе тогда поучаствовали 8 инвесторов.

- Уже планируется предоставить данный вид поддержки еще 2 инвесторам, реализующим проекты в части растениеводства (завод по производству семян и строительство тепличного комплекса). После их заключения объем предоставленных инвесторам льгот по налогу на имущество (на период до 2023 года) составит около 1 246 млн. рублей, - добавили в Министерстве сельского хозяйства СК.

ИСТОЧНИК KP.RU