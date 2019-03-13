2019-03-13T13:02:43+03:00
Экономика

На Ставрополье инвесторам разрешили не платить налоги 5 лет

Это касается бизнесменов с проектами на 300 млн рублей и выше
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае для развития бизнеса крупным инвесторам разрешили не платить налоги до 5 лет.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального Минсельхоза, льготы дадут на имущество всем, кто решит воплотить проект за 300 млн рублей и выше "на срок фактической окупаемости проекта в пределах расчетного срока".

- Срок составляет не более пяти лет с момента, когда имущество было принято к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, - отмечает заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.

Таким образом предпринимателям оказывалась поддержка с 2014 по 2018 год. В программе тогда поучаствовали 8 инвесторов.

- Уже планируется предоставить данный вид поддержки еще 2 инвесторам, реализующим проекты в части растениеводства (завод по производству семян и строительство тепличного комплекса). После их заключения объем предоставленных инвесторам льгот по налогу на имущество (на период до 2023 года) составит около 1 246 млн. рублей, - добавили в Министерстве сельского хозяйства СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Росгвардии СКФО сменилось руководство
Кадыров: в Чечне заканчивают строительство самой большой мечети в Европе
Лихач сбил троих людей на Ставрополье
В Ставрополе 83-летний пенсионер раскусил телефонного афериста
В Нефтекумске водитель напал на остановивших его сотрудников ГИБДД
В Ставрополе автомобилист сбил женщину и скрылся
Молодые семьи на Ставрополье будут получать больше
Маленькая девочка провалилась в открытый люк в Ингушетии
Сенатора Арашукова отстранили от должности
В Дагестане по подозрению в убийстве ребенка задержали мать
Ставрополь снова засыпет снегом
В Ставрополе спасли замерзавшую на улице пожилую пару
На Ставрополье за взятку в 1 млн экономист покрывала хищения в школе
Скончался гражданин Азербайджана, попавший в ДТП с грузовиком на Ставрополье
На Ставрополье девушка попала под следствие за финансирование ИГ*
На Ставрополье преступник осквернил два храма
Энергетики Северного Кавказа призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности
В Ингушетии зарегистрировали самую низкую смертность в России
Ставрополец с ножом устроил резню в пивном баре, ранив трех женщин
Ставрополье увеличит расходы на пациентов с редкими заболеваниями до 350 млн рублей
На Ставрополье утонули два пенсионера
В Дагестане угонщики починили убитые "Жигули", чтобы их выкрасть