На Ставрополье инвесторам разрешили не платить налоги 5 лет
В Ставропольском крае для развития бизнеса крупным инвесторам разрешили не платить налоги до 5 лет.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального Минсельхоза, льготы дадут на имущество всем, кто решит воплотить проект за 300 млн рублей и выше "на срок фактической окупаемости проекта в пределах расчетного срока".
- Срок составляет не более пяти лет с момента, когда имущество было принято к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, - отмечает заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.
Таким образом предпринимателям оказывалась поддержка с 2014 по 2018 год. В программе тогда поучаствовали 8 инвесторов.
- Уже планируется предоставить данный вид поддержки еще 2 инвесторам, реализующим проекты в части растениеводства (завод по производству семян и строительство тепличного комплекса). После их заключения объем предоставленных инвесторам льгот по налогу на имущество (на период до 2023 года) составит около 1 246 млн. рублей, - добавили в Министерстве сельского хозяйства СК.
ИСТОЧНИК KP.RU