На Ставрополье юноша забил бабушку ради наживы

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-13T14:12:04+03:00

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В Новоалександровском районе молодой человек забил старушку, которая отказалась ему отдавать свои сбережения. Против убийцы возбуждено уголовное дело.

2 января 21-летний грабитель забрался в дом пенсионерки в Новоалександровске. Он без стеснения потребовал от 75-летней бабушки немедленно отдать все деньги. На своё несчастье бережливая старушка отказала преступнику.

Тогда молодой человек стал её нещадно избивать. Пенсионерка просила о пощаде и сразу назвала место, где лежат сбережения, но грабитель не остановился. В итоге он вынес 43 тысячи рублей, а пострадавшая попала в больницу, где через пару дней скончалась.

— Юноше вменяются преступления по статьям «разбой» и «нанесение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего». Суд заключил подозреваемого под стражу, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU