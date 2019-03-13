В Ставрополе бизнесмен получил срок за продажу сигарет без маркировки

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-13T16:35:03+03:00

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В Ставрополе провозглашен приговор в отношении местного бизнесмена, который признан виновным в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере.

- В начале января 2018 года предприниматель Бабаян приобрел в Ставрополе немаркированные табачные изделия на 7 миллионов рублей с целью последующей продажи, - сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда. - Товар нашли полицейские.

При рассмотрении уголовного дела, Бабаян вину в совершении преступления признал в полном объеме. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Бабаян признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU