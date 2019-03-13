2019-03-13T16:44:12+03:00
Общество

В Чечне ввели режим ЧС из-за гибели урожая

Озимые не взошли на большей части полей
Алена БЕЛЯЕВА
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Из-за гибели 70 процентов посевов в Чечне введен режим ЧС. По сообщению правительства республики, озимые культуры не взошли в столице региона и 12 муниципалитетов.

Сейчас над жителями республики нависла реальная опасность остаться практически без урожая. Поэтому власти введи режим чрезвычайной ситуации в Грозном, в Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, в Веденском, в Грозненском, в Гудермесском, в Курчалоевском, в Мартановском, в Надтеречном, в Наурском, в Ножай-Юртовском, в Сунженском, Шалинском и Шелковском районах.

Всего осенью в регионе засеяли 145 тысяч 700 гектаров озимых культур. Проверка полей показала, что на 70% площадей посевы не взошли.

Напомним, летом 2018 года в регионе уже вводился режим ЧС. Тогда засуха погубила. большую часть урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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