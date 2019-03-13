В Ставрополе получили сроки наркокурьеры из Таджикистана

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-13T17:31:14+03:00

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В Ставрополе вынесен приговор двум уроженцам Таджикистана.

- Их вина заключалась в незаконном получении наркотических средств, быте через места сокрытия - так называемые «закладки», - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Один получил шесть лет заключения, другой - семь.

Преступников задержали 10 октября 2017 года. У обоих было обнаружено и изъято 192 свертка из полимерного материала черного цвета, в которых согласно заключению находился героин и другие наркотики общей массой примерно 400 граммов.

Приговор суда в законную силу в настоящее время не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU