В Ставрополе получили сроки наркокурьеры из Таджикистана
В Ставрополе вынесен приговор двум уроженцам Таджикистана.
- Их вина заключалась в незаконном получении наркотических средств, быте через места сокрытия - так называемые «закладки», - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Один получил шесть лет заключения, другой - семь.
Преступников задержали 10 октября 2017 года. У обоих было обнаружено и изъято 192 свертка из полимерного материала черного цвета, в которых согласно заключению находился героин и другие наркотики общей массой примерно 400 граммов.
Приговор суда в законную силу в настоящее время не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU
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