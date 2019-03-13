2019-03-13T17:31:14+03:00
Происшествия

В Ставрополе получили сроки наркокурьеры из Таджикистана

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе вынесен приговор двум уроженцам Таджикистана.

- Их вина заключалась в незаконном получении наркотических средств, быте через места сокрытия - так называемые «закладки», - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Один получил шесть лет заключения, другой - семь.

Преступников задержали 10 октября 2017 года. У обоих было обнаружено и изъято 192 свертка из полимерного материала черного цвета, в которых согласно заключению находился героин и другие наркотики общей массой примерно 400 граммов.

Приговор суда в законную силу в настоящее время не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье мать сделала несовершеннолетнюю дочь преступницей
В Чечне ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В Ставрополе бизнесмен получил срок за продажу сигарет без маркировки
Появилось видео с концерта, на котором террористы собирались взорвать Киркорова
На Ставрополье юноша забил бабушку ради наживы
На Ставрополье инвесторам разрешили не платить налоги 5 лет
В Росгвардии СКФО сменилось руководство
Кадыров: в Чечне заканчивают строительство самой большой мечети в Европе
Лихач сбил троих людей на Ставрополье
В Ставрополе 83-летний пенсионер раскусил телефонного афериста
В Нефтекумске водитель напал на остановивших его сотрудников ГИБДД
В Ставрополе автомобилист сбил женщину и скрылся
Молодые семьи на Ставрополье будут получать больше
Маленькая девочка провалилась в открытый люк в Ингушетии
Сенатора Арашукова отстранили от должности
В Дагестане по подозрению в убийстве ребенка задержали мать
Ставрополь снова засыпет снегом
В Ставрополе спасли замерзавшую на улице пожилую пару
На Ставрополье за взятку в 1 млн экономист покрывала хищения в школе
Скончался гражданин Азербайджана, попавший в ДТП с грузовиком на Ставрополье
На Ставрополье девушка попала под следствие за финансирование ИГ*
На Ставрополье преступник осквернил два храма
Энергетики Северного Кавказа призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности
В Ингушетии зарегистрировали самую низкую смертность в России
Ставрополец с ножом устроил резню в пивном баре, ранив трех женщин
Ставрополье увеличит расходы на пациентов с редкими заболеваниями до 350 млн рублей
На Ставрополье утонули два пенсионера
В Дагестане угонщики починили убитые "Жигули", чтобы их выкрасть