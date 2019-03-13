На Ставрополье мать сделала несовершеннолетнюю дочь преступницей
На Ставрополье несовершеннолетняя девушка стала преступницей, поддавшись на уговоры матери. Теперь женщине грозит до 6 лет колонии.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе краевой прокуратуры, женщина была крайне заинтересована в деньгах и решила подговорить 17-летнюю девочку «пойти на дело». Что у неё с блеском получилось — дочь вместе с бандой воров обнесла хозпостройку в Минераловодском районе. Нажились воры на 243 тысячи рублей, но радовались недолго, попав под пристальное внимание правоохранителей.
Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора передано в суд. Нерадивой матери могут дать до 6 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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