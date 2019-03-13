На Ставрополье мать сделала несовершеннолетнюю дочь преступницей

СЕГОДНЯ 19:27 2019-03-13T19:27:22+03:00

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На Ставрополье несовершеннолетняя девушка стала преступницей, поддавшись на уговоры матери. Теперь женщине грозит до 6 лет колонии.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе краевой прокуратуры, женщина была крайне заинтересована в деньгах и решила подговорить 17-летнюю девочку «пойти на дело». Что у неё с блеском получилось — дочь вместе с бандой воров обнесла хозпостройку в Минераловодском районе. Нажились воры на 243 тысячи рублей, но радовались недолго, попав под пристальное внимание правоохранителей.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора передано в суд. Нерадивой матери могут дать до 6 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU