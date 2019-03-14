На Ставрополье ищут бежавшего с места ДТП водителя

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-14T08:09:45+03:00

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В Шпаковском районе участник автоаварии с двумя пострадавшими покинул место ДТП.

По предварительной версии 13 марта на 5 километре автодороги «Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск – Красногвардейское» водитель автомашины «Хонда» выехал на встречную полосу, где врезался в «Митсубиши».

С серьезными травмами были госпитализированы водитель 47-летний водитель и 61-летний пассажир автомашины «Митсубиши». Водитель «Хонды» с места происшествия сбежал, со слов свидетелей, на попутке.

Сейчас идет установление личности водителя, опрашиваются очевидцы, устанавливается также водитель попутного автомобиля, на котором уехал предполагаемый виновник происшествия. За оставление места происшествия ему грозит лишение права управления. По факту автоаварии с пострадавшими решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU