В Георгиевске построят парк с теннисным кортом и футбольным полем
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл заседание краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона.
Были рассмотрены вопросы о предоставлении в аренду земельных участков для обустройства парка Дружбы в Георгиевске.
В числе предложенных проектов - создание теннисного корта, футбольного поля, центра семейного отдыха с батутным парком и другие. Их стоимость составляет более 70 миллионов рублей. По итогам реализации проекта планируется создание около 50 новых рабочих мест.
Напомним, что проект благоустройства парка Дружбы в Георгиевске стал победителем всероссийского конкурса благоустройства малых городов. На благоустройство парка были выделены средства в рамках программы «Комфортная городская среда».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»