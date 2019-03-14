2019-03-14T09:36:57+03:00
Общество

В Георгиевске построят парк с теннисным кортом и футбольным полем

Михаил ЮЖНЫЙ
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл заседание краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона.

Были рассмотрены вопросы о предоставлении в аренду земельных участков для обустройства парка Дружбы в Георгиевске.

В числе предложенных проектов - создание теннисного корта, футбольного поля, центра семейного отдыха с батутным парком и другие. Их стоимость составляет более 70 миллионов рублей. По итогам реализации проекта планируется создание около 50 новых рабочих мест.

Напомним, что проект благоустройства парка Дружбы в Георгиевске стал победителем всероссийского конкурса благоустройства малых городов. На благоустройство парка были выделены средства в рамках программы «Комфортная городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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