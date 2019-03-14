Учителя, избившего школьника в Дагестане, отстранили от работы

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-14T10:52:49+03:00

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В Кванадинской средней школе Цумадинского района Дагестана после избиения школьника учителем произошли кадровые изменения. Позволившего себе рукоприкладство преподавателя и директора образовательного учреждения, оказавшегося его отцом, отстранили от должностей до окончательного выяснения обстоятельств. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в управлении образования района.

Об инциденте в школе стало известно после того, как в социальных сетях было опубликовано видео избиения ребёнка. По неизвестной причине учитель, грязно ругающийся на родном языке, отхлестал своего подопечного линейкой. От боли и обиды мальчик начинает плакать.

Как сообщили «КП» в пресс-службе минобрнауки Дагестана, уже начата проверка, которая установила, что видео было снято ещё в октябре 2018 года. А в район уже выехала специальная комиссия.

— Ситуацию взяла под личный контроль министр образования республики Уммупазиль Омарова. На месте работает комиссия с привлечением полиции и представителей администрации. До окончания расследования все предполагаемые виновники отстранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU