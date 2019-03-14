2019-03-14T12:20:45+03:00
Происшествия

На Ставрополье глава города попался на мошенничестве с землей

Чиновник построил коровники на муниципальном участке
Алена БЕЛЯЕВА
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Экс-глава администрации города Новопавловска обвиняется в отчуждении земли и здания из муниципальной собственности. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, против Владимира Кузнецова возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.

Следователи выяснили, что в октябре 2010 года Кузнецов незаконно подписал договор аренды между местным бизнесменом и администрацией, согласно которому первый получил в пользование землю. При этом, участком пользовался сам чиновник. Позже на нем построили коровники.

В итоге земля была выкуплена по заниженной цене, нанесло местному бюджету ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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