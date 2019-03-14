2019-03-14T13:29:15+03:00
Происшествия

Число жертв ставропольского ДТП с автобусом из Азербайджана выросло до 8 человек

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще один пострадавший при столкновении грузовика с минивэном, произошедшего на прошлой неделе на Ставрополье, умер в больнице, таким образом, число жертв аварии увеличилось до восьми.

Как отмечают в правоохранительных органах, у пострадавшего была очень сложная сочетанная травма. По предварительным данны, погибший - житель Краснодарского края.

Как сообщалось ранее, утром 6 марта неподалеку от Невинномысска водитель грузовика выехал на встречную, где столкнулся с минивэном "Мерседес Вито", который ехал из Азербайджана в Москву. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика заснул за рулем.

В результате ДТП погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы, 11 марта один из пострадавших умер в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье глава города попался на мошенничестве с землей
Учителя, избившего школьника в Дагестане, отстранили от работы
В Георгиевске построят парк с теннисным кортом и футбольным полем
На Ставрополье ищут бежавшего с места ДТП водителя
На Ставрополье мать сделала несовершеннолетнюю дочь преступницей
В Ставрополе получили сроки наркокурьеры из Таджикистана
В Чечне ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В Ставрополе бизнесмен получил срок за продажу сигарет без маркировки
Появилось видео с концерта, на котором террористы собирались взорвать Киркорова
На Ставрополье юноша забил бабушку ради наживы
На Ставрополье инвесторам разрешили не платить налоги 5 лет
В Росгвардии СКФО сменилось руководство
Кадыров: в Чечне заканчивают строительство самой большой мечети в Европе