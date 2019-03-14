Число жертв ставропольского ДТП с автобусом из Азербайджана выросло до 8 человек

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-14T13:29:15+03:00

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Еще один пострадавший при столкновении грузовика с минивэном, произошедшего на прошлой неделе на Ставрополье, умер в больнице, таким образом, число жертв аварии увеличилось до восьми.

Как отмечают в правоохранительных органах, у пострадавшего была очень сложная сочетанная травма. По предварительным данны, погибший - житель Краснодарского края.

Как сообщалось ранее, утром 6 марта неподалеку от Невинномысска водитель грузовика выехал на встречную, где столкнулся с минивэном "Мерседес Вито", который ехал из Азербайджана в Москву. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика заснул за рулем.

В результате ДТП погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы, 11 марта один из пострадавших умер в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU