В Северной Осетии полицейские поймали водителя под «веществами»
Во Владикавказе полицейские поймали водителя под «веществами». Стражи порядка всё поняли по нервному и неадекватному поведению мужчины. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Северной Осетии.
— Когда машину остановили постовые, 36-летний водитель и его пассажир сильно нервничали. Во время беседы некоторые их ответы оказались совершенно неадекватными, что позволило полицейским установить, что они находятся в изменённом состоянии сознания, — сообщили в пресс-службе.
Обыскав автомобиль, стражи порядка обнаружили и причину такого поведения граждан. В полиэтиленовом свёртке они нашли сильнодействующий психотроп массой 0,55 граммов. Медосвидетельствование подтвердило, что задержанные употребляли наркотики.
На мужчин завели дело по статье «незаконный оборот наркотиков». Им грозит до 3 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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