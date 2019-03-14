В Северной Осетии полицейские поймали водителя под «веществами»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-14T14:59:19+03:00

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Во Владикавказе полицейские поймали водителя под «веществами». Стражи порядка всё поняли по нервному и неадекватному поведению мужчины. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Северной Осетии.

— Когда машину остановили постовые, 36-летний водитель и его пассажир сильно нервничали. Во время беседы некоторые их ответы оказались совершенно неадекватными, что позволило полицейским установить, что они находятся в изменённом состоянии сознания, — сообщили в пресс-службе.

Обыскав автомобиль, стражи порядка обнаружили и причину такого поведения граждан. В полиэтиленовом свёртке они нашли сильнодействующий психотроп массой 0,55 граммов. Медосвидетельствование подтвердило, что задержанные употребляли наркотики.

На мужчин завели дело по статье «незаконный оборот наркотиков». Им грозит до 3 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU