В Ингушетии самоходная гаубица свалилась с грузовика и попала на видео
В столице Иншутетии Магасе во время транспортировки военной техники с одного из грузовиков колонны свалилась самоходная гаубица. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил очевидец происшествия.
По его словам, военную технику перевозили по улицам столицы. Однако на въезде в Магас произошла авария — с грузовика упала плохо закреплённая на нём самоходная гаубица. Танк свалился в бок. По счастью, рядом не было попутных машин.
Многотонный танк серьёзно повредил покрытие дороги. О повреждениях, полученных самой гаубицей ничего неизвестно. В пресс-службе ЮВО происшествие пока никак не комментируют. Информации о пострадавших нет.
В Ингушетии с трала опрокинулась самоходная гаубица.
ИСТОЧНИК KP.RU
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