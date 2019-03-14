В Ингушетии самоходная гаубица свалилась с грузовика и попала на видео

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-14T16:07:38+03:00

Авария произошла во время транспортировки военной техники по улицам столицы республики [видео]

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В столице Иншутетии Магасе во время транспортировки военной техники с одного из грузовиков колонны свалилась самоходная гаубица. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил очевидец происшествия.

По его словам, военную технику перевозили по улицам столицы. Однако на въезде в Магас произошла авария — с грузовика упала плохо закреплённая на нём самоходная гаубица. Танк свалился в бок. По счастью, рядом не было попутных машин.

Многотонный танк серьёзно повредил покрытие дороги. О повреждениях, полученных самой гаубицей ничего неизвестно. В пресс-службе ЮВО происшествие пока никак не комментируют. Информации о пострадавших нет.

В Ингушетии с трала опрокинулась самоходная гаубица.

ИСТОЧНИК KP.RU