2019-03-14T17:12:38+03:00
Происшествия

В Георгиевске задержан вооруженный рецидивист

Михаил ЮЖНЫЙ
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Сотрудники полиции Георгиевска остановили пьяного мужчину. Гражданин проигнорировал законные требования полицейских предъявить документы и попытался скрыться, при этом отбросив в сторону оружие.

Полицейские догнали мужчину и доставили его в отдел внутренних дел. Выяснилось, что предмет, выброшенный гражданином, является самодельным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы охотничьими патронами.

Оказалось, что гражданин, находясь в заброшенном дачном доме самостоятельно изготовил обрез. Там полицейские обнаружили и изъяли спиленный ствол и приклад охотничьего ружья, которое он нашёл в камышах недалеко.

В ходе проверки оперативники выяснили, что 46-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и незаконное хранение наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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