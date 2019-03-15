Дело Андрея Уткина, бывшего полпреда губернатора Ставрополья, ушло в суд

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-15T08:24:22+03:00

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Дело экс-полпреда губернатора Ставропольского края Андрея Уткина, подозреваемого в покушении на мошенничество, поступило в суд. Первое слушание назначено на 22 марта этого года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Дело в отношении Уткина поступило в Ленинский районный суд Ставрополя. Уткин обвиняется по статьям 286 ("Превышение должностных полномочий"), а также и 159 УК РФ ("Мошенничество"). Они предусматривают тюремный срок до десяти лет со штрафом в миллион рублей.

По предварительным данным следствия, экс-чиновник узнал, что в отношении жителя региона возбуждены уголовные дела и начал требовать у него деньги якобы для передачи взятки за прекращение уголовного преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU