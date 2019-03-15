2019-03-15T08:24:22+03:00
Происшествия

Дело Андрея Уткина, бывшего полпреда губернатора Ставрополья, ушло в суд

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Дело экс-полпреда губернатора Ставропольского края Андрея Уткина, подозреваемого в покушении на мошенничество, поступило в суд. Первое слушание назначено на 22 марта этого года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Дело в отношении Уткина поступило в Ленинский районный суд Ставрополя. Уткин обвиняется по статьям 286 ("Превышение должностных полномочий"), а также и 159 УК РФ ("Мошенничество"). Они предусматривают тюремный срок до десяти лет со штрафом в миллион рублей.

По предварительным данным следствия, экс-чиновник узнал, что в отношении жителя региона возбуждены уголовные дела и начал требовать у него деньги якобы для передачи взятки за прекращение уголовного преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дагестане подросток ранил себя и друга из карабина
На Ставрополе задержаны два пьяных водителя маршрутки
Дело бывшего главного архитектора Махачкалы ушло в суд
В Георгиевске задержан вооруженный рецидивист
В Ингушетии самоходная гаубица свалилась с грузовика и попала на видео
В Северной Осетии полицейские поймали водителя под «веществами»
Число жертв ставропольского ДТП с автобусом из Азербайджана выросло до 8 человек
На Ставрополье глава города попался на мошенничестве с землей
Учителя, избившего школьника в Дагестане, отстранили от работы
В Георгиевске построят парк с теннисным кортом и футбольным полем
На Ставрополье ищут бежавшего с места ДТП водителя
На Ставрополье мать сделала несовершеннолетнюю дочь преступницей
В Ставрополе получили сроки наркокурьеры из Таджикистана
В Чечне ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В Ставрополе бизнесмен получил срок за продажу сигарет без маркировки
Появилось видео с концерта, на котором террористы собирались взорвать Киркорова
На Ставрополье юноша забил бабушку ради наживы
На Ставрополье инвесторам разрешили не платить налоги 5 лет
В Росгвардии СКФО сменилось руководство
Кадыров: в Чечне заканчивают строительство самой большой мечети в Европе